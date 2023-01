Montenegro: in corso audizioni dei 26 candidati per elezione 4 giudici Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le prime audizioni nel Parlamento del Montenegro dei 26 candidati che si sono proposti, e soddisfano i requisiti legali, per essere eletti a giudici della Corte costituzionale. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", la quale precisa che dei 27 candidati che avevano presentato domanda al concorso pubblico, una richiesta è risultata incompleta. La presidente del Consiglio costituzionale, Simonida Kordic, ha affermato che nei due anni precedenti l'organo ha condotto "in modo trasparente ed efficiente cinque concorsi per la selezione dei giudici della Corte costituzionale, nessuno dei quali ha però portato poi all'elezione". Come giudice della Corte costituzionale viene scelta una persona tra avvocati di spicco, con almeno 40 anni di età e 15 anni di esperienza lavorativa nella professione forense. (segue) (Seb)