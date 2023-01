Montenegro: in corso audizioni dei 26 candidati per elezione 4 giudici Corte costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato deve essere un cittadino montenegrino, idoneo dal punto di vista fisico, avere il livello di titolo di studio prescritto e aver superato l'esame professionale per lavorare negli enti statali o aver fatto l'esame di avvocato. La Corte costituzionale consta di 7 giudici eletti dal Parlamento del Montenegro per 12 anni. Attualmente però la stessa ne ha solo tre e non raggiunge il quorum da più di tre mesi. All'ultima votazione infatti, nessuno dei quattro candidati proposti ha ottenuto la maggioranza necessaria, né al primo né al secondo turno di votazioni. (Seb)