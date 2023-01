Lazio 2023: Capriccioli (Radicali), puntiamo al massimo risultato possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi lavoriamo per avere il miglior risultato possibile, idealmente si lavora per fare un po' di più di quello che ci aspetteremmo. Non sono un grande conoscitore di sondaggi o un grande scommettitore, ma mi aspetto un risultato ottimo, perché finalmente molti si sono accorti che i nostri sono temi importanti". Lo ha detto il capolista di Più Europa, Radicali e Volt alle elezioni regionali del Lazio, Alessandro Capriccioli, interpellato in occasione della presentazione della lista a Roma in vista delle elezioni regionali del Lazio. (Rer)