Russia: Putin permette alle aziende russe di ignorare voti dei partner di Stati ostili nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un certo numero di società russe potrà ignorare nel 2023 i voti dei partner di Paesi ostili che riguardano decisioni aziendali. E' quanto risulta dal decreto presidenziale russo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Secondo il documento, la misura è stata presa al fine di "proteggere gli interessi nazionali della Russia in relazione alle azioni ostili e contrarie al diritto internazionale degli Stati Uniti, di altri Stati stranieri e organizzazioni internazionali". In particolare, il decreto stabilisce che i voti appartenenti a rappresentanti di partner stranieri di società russe "non saranno presi in considerazione nel determinare il quorum e i risultati delle votazioni su questioni all'ordine del giorno di un'azienda russa". La legge si applica alle società commerciali russe che svolgono attività nei settori di energia, ingegneria meccanica o commercio, nonché se il proprietario è stato sanzionato o se i cittadini dei Paesi stranieri ostili possiedono azioni che non superano la metà nel capitale autorizzato. Il documento entrerà in vigore a partire dal oggi e sarà valido fino al 31 dicembre 2023. (Rum)