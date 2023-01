Veneto: Cestari (Lega-Lv), approvato il programma del Corecom per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta odierna, ha approvato il programma di attività 2023 del Corecom, il Comitato regionale per le Comunicazioni. "Tutela dei minori, con un occhio di riguardo alla battaglia contro il cyberbullismo, un fenomeno in crescita che va contrastato. È una delle attività nel programma del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale e che ha l'obiettivo di garantire un livello di servizio in linea con quello fornito nel 2022, in particolare per quanto riguarda le attività continuative svolte in esecuzione delle importanti funzioni delegate da Agcom". Questo il commento di Laura Cestari, consigliera regionale dell'Intergruppo Lega-Liga Veneta che è stata promotrice della deliberazione. "Con il programma che abbiamo approvato oggi in aula – ha illustrato la consigliera - il comitato intende proseguire e portare a termine, anche con un percorso pluriennale, la valorizzazione delle attività e dei servizi forniti dal Corecom. stesso, promuovendone una più ampia conoscenza e fruibilità nel territorio con una più incisiva campagna di comunicazione, sia attraverso i canali già utilizzati sia attraverso il ricorso a nuovi canali media (social media); il tema della tutela dei minori, da un lato riorganizzando e promuovendo, nell'ambito della più generale campagna informativa di cui al punto precedente, le azioni e i servizi all'utenza già esistenti, dall'altro sviluppando e promuovendo, in stretto coordinamento e sinergia con gli altri soggetti pubblici coinvolti, iniziative e azioni specifiche anche in tema di cyber bullismo". E inoltre "proseguire le forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per individuare percorsi di miglioramento dell'accesso e dell'utilizzo degli spazi di programmazione radiotelevisiva messi a disposizione dalla RAI regionale alle categorie di soggetti operanti nei diversi ambiti dell'attività sociale e culturale. Infine, il tema della regionalizzazione dei servizi pubblici di telecomunicazione e radiotelevisione, proponendo all'attenzione e valutazione del Consiglio regionale le conclusioni del progetto di ricerca, supportando eventuali approfondimenti del tema finalizzati alla formulazione di concrete proposte legislative" ha poi concluso la consigliera Cestari. (Rev)