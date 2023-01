Lazio 2023: Marotta (Avs), realizzeremo 100 comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lützerath, in Germania, migliaia di attiviste e attivisti per l'ambiente "stanno manifestando in questi giorni per contrastare l'espansione della miniera di carbone di Garzweiler che è attiva dal 1961 e che si estende per circa 48 chilometri quadrati, più della superficie della città di Bergamo". Così in una nota il candidato al Consiglio regionale del Lazio nella lista Verdi e Sinistra Claudio Marotta, che insieme ad altri candidati e attivisti ha srotolato uno striscione sotto il Ministero dell'Ambiente a Roma. "Mentre il Governo Meloni, un governo di negazionisti del cambiamento climatico, deve rimangiarsi le promesse elettorali su accise e caro benzina, noi siamo qui in solidarietà con tutte le attiviste e gli attivisti violentemente sgomberati e arrestati a Lützerath. Siamo qui - continua la nota - perché vogliamo evitare che questo accada alla nostra Regione. Perché vogliamo una transizione giusta e sostenibile". (segue) (Com)