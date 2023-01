Lazio 2023: Marotta (Avs), realizzeremo 100 comunità energetiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciamo quindi stop al carbone - continua la nota -, stop alle emissioni, stop alla devastazione ambientale. Diciamo Sì a una Legge regionale sul clima e a nuovi investimenti nell'economia circolare. Diciamo Sì all'impiego delle energie rinnovabili e alla realizzazione di 100 comunità energetiche in 100 comuni del Lazio. Diciamo Sì all'istituzione di nuove aree protette per raggiungere l'obiettivo del 30 per cento entro il 2030, come indicato nel Piano europeo Next Generation EU. L'ambiente non può più aspettare: la stagione del cambiamento è adesso" (Com)