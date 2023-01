Carburanti: Di Vincenzo (Fegica), decreto inapplicabile, è tentativo di dare colpa a benzinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il testo del decreto trasparenza sui carburanti “è inapplicabile perché il prezzo dei carburanti continuerà a salire. Il prezzo medio non esiste in natura, perché l’antitrust ha voluto vent’anni fa spacchettare questo settore obbligando tutti i soggetti a fare un prezzo personalizzato impianto per impianto, quindi il prezzo medio non c’è e, quand’anche ci fosse, ci sarebbe la sarebbe la salita verso un prezzo massimo proprio per non perdere terreno. Quindi è esattamente l’opposto di quello che vogliono”. Lo ha dichiarato il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo, arrivando al ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’incontro dei gestori dei distributori di carburante con il ministro Adolfo Urso. “D’altra parte – ha aggiunto – oggi, ogni otto giorni, i gestori comunicano le variazioni del prezzo all’osservatorio del ministero e, se il prezzo sale, anche prima degli otto giorni, quindi c’è tutto”. “Capisco che hanno voluto spostare l’attenzione e dire che la colpa è dei benzinai ma, in realtà, i dati ci sono tutti”, ha concluso. (Rin)