Milano: inaugurato Loc 2026, luogo in cui scoprire di più sulla riqualificazione di Piazzale Loreto - Video

- È stato inaugurato oggi lo spazio “Loc 2026” in via Porpora 10, luogo aperto alla cittadinanza e destinato a incontri informativi e di approfondimento sul progetto “Loreto open Community”, con cui Nhood punta a creare una nuova piazza di 9200 metri quadri su tre livelli (mezzanino, piano delle attività commerciali e terrazze verdi), che ospiterà 300 alberi e, senza impedire il passaggio delle automobili, sarà pensata per i pedoni e troverà spazio anche per 1,2 chilometri di nuove piste ciclabili e 1200 metri quadri di pannelli solari. In video l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi; Carlo Masseroli, Direttore Strategia e Sviluppo Nhood Italy e Andrea Boschetti, Head of Design & Founder Partner Metrogramma, coordinatore della cordata di progettazione della piazza di Loc - Loreto Open Community. (Video: Agenzia Nova) (Rem)