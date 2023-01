Mafia: Gasparri (FI), intercettazioni indispensabili ma basta abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le intercettazioni per i reati di mafia e per altri reati gravi sono indispensabili e mai nessuno le ha messe in discussione. Quindi alcune polemiche sono assolutamente infondate, ingiustificate e pretestuose". Lo sottolinea il vicepresidente del senato Maurizio Gasparri (FI). "Quello che si critica è l'abuso di intercettazioni per vicende minori e la loro pubblicazione che, spesso, distrugge la reputazione di molte persone che poi non vengono né processate né tantomeno condannate. Nei confronti della mafia sono stati i governi di centrodestra ad inasprire il 41 bis e ad introdurre norme più severe per la confisca dei beni. Lo so bene per essere stato uno dei protagonisti di quella legislazione. E fu il governo Berlusconi, molti anni fa - evidenzia Gasparri - a rendere permanente il 41 bis nell'ordinamento penitenziario. Forza Italia e il centrodestra in materia di lotta vera ed efficace alla mafia possono impartire lezioni a tutti coloro che parlano senza sapere ciò che dicono. Piuttosto si scusino davanti agli italiani quei togati che hanno perseguitato i Ros dei carabinieri, mandando a processo eroi della legalità come Mori e Subranni che alla fine sono stati assolti. Due eroi che costituirono i Ros, arrestarono Riina e che dettero un'impronta che ancora oggi vive e vince in nome della legalità, come in questo caso sotto la guida del generale Luzi e il generale Angelo Sante Bastiani". (Rin)