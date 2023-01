Lazio 2023: Ciacciarelli (Lega), continua tour nei comuni, territori desiderosi di riscatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Lazio della Lega Pasquale Ciacciarelli "continua il tour nei piccoli e grandi comuni della provincia: un percorso entusiasmante, ricco di emozioni" e che "ci porterà il 12 e il 13 febbraio prossimo al governo della Regione Lazio". Lo afferma Ciacciarelli in una nota. "Continua il tour nei piccoli e grandi comuni della nostra provincia, un percorso entusiasmante, ricco di emozioni. Le persone mi stanno lasciando il cuore colmo di gioia, emozione, e carica per l'imminente appuntamento elettorale del prossimo Febbraio - spiega -. Tutto questo grazie alla mia squadra davvero unica, formata da donne e uomini di qualità, professionisti, giovani che amano il territorio ed ogni giorno sono sul pezzo per migliorarlo e valorizzarlo. Il 2023 sarà un anno colmo di successi da vivere insieme - prosegue -. Sono stato travolto, ancora una volta, da una marea umana piena di affetto, stima, incitamento. Con tantissimi amministratori, sindaci, e cittadini abbiamo dato inizio ad una nuova era che ci porterà il 12 e il 13 febbraio prossimo al governo della Regione Lazio". (segue) (Com)