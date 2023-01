Lazio 2023: Ciacciarelli (Lega), continua tour nei comuni, territori desiderosi di riscatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una provincia esausta del modus operandi della sinistra, di essere trattata come una provincia di serie b, logorata dalla cattiva amministrazione del Partito democratico e del Movimento 5 stelle - aggiunge Ciacciarelli -, stanca di essere invasa dai rifiuti di Roma, desiderosa di riscatto, una sanità efficiente, risposte concrete su lavoro, ambiente, formazione e giovani. Guardando loro, i giovani, per l'appunto, la loro crescita politica, vedo anche la mia. Da qui - conclude - premiamo sull' acceleratore di una nuova avventura, che ha come stella polare e forza motrice l'amore per la mia terra, quello che in questi cinque anni mi ha permesso di rappresentare le istanze di sindaci, amministratori e cittadini in Consiglio regionale del Lazio. Con Rocca alla conquista della Regione Lazio!". (Com)