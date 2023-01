Fvg: assessore Lavoro, passi da gigante grazie a concertazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su sicurezza, appalti, formazione e specializzazione il Friuli Venezia Giulia ha fatto passi da gigante grazie alla concertazione con sindacati e copri intermedi. Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che oggi è intervenuta al congresso regionale della Fillea Cgil a San Dorligo della Valle. “Negli ultimi cinque anni questa amministrazione ha affrontato tutte le questioni legate al mondo del lavoro in raccordo con le associazioni sindacali e i diversi corpi intermedi. Nella nostra regione dal 2019 sono cresciuti del 33 per cento i contratti a tempo indeterminato, così come è aumentato il numero di occupati per quanto riguarda gli under 34". L’assessore ha puntato l’attenzione sull’emergenza demografica, che pesa anche sulle capacità delle imprese di attrarre personale. “Il Friuli Venezia Giulia in 10 anni ha perso di fatto 33 mila giovani. Persone che non sono nate e quindi non hanno fatto il loro naturale ingresso nel mondo del lavoro. Ecco perché una delle sfide più rilevanti di questo periodo – ha detto - è proprio quella di formare lavoratori dotati di tutte quelle competenze fortemente richieste dalle aziende. Maggiore specializzazione che deve riguardare tutti i settori produttivi, edilizia compresa". (Frt)