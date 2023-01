Camera: ecco le dichiarazioni dei redditi dei deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera ha pubblicato, sul proprio sito, i primi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2022, periodo d'imposta 2021, presentate dai parlamentari della diciannovesima legislatura. Le informazioni sono ancora incomplete in quanto mancano all’appello quelle, ad esempio, del presidente di Fratelli d'Italia e capo del governo, Giorgia Meloni. Tra i deputati più ricchi figura Giulio Tremonti, esponente di Fd'I, presidente della commissione Affari esteri di Montecitorio ed ex ministro dell’Economia e delle Finanze, che dichiara un reddito imponibile di oltre un milione e mezzo di euro (1.536.797 euro). E’ di 98.630 euro il reddito imponibile dichiarato dal presidente dell’Assemblea della Camera, Lorenzo Fontana. Enrico Letta e Giuseppe Conte dichiarano rispettivamente un reddito imponibile di 388.863 euro e di 21.888 euro. Il segretario del Partito democratico dichiara anche un pacchetto di azioni, ventimila, del Publicis Groupe di Parigi, mentre il leader del Movimento cinque stelle dichiara, oltre ad un fabbricato a Roma come abitazione principale, una Jaguar del 1996. La deputata di Azione-Italia viva, Maria Elena Boschi, dichiara un imponibile pari a 95.311 euro, un appartamento a Roma, un’autovettura Toyota Yaris immatricolata nel 2021 e dieci azioni della Bcc Valdarno. Elly Schlein, candidata alla leadership del Pd, alla sua prima esperienza alla Camera, dichiara un imponibile di 88.000 euro. Aboubakar Soumahoro, da poco passato dal gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra a quello Misto, protagonista della vicenda legata alle cooperative sui migranti Karibu, dichiara un imponibile di 9.150 euro e la comproprietà di una abitazione a Roma. Per il momento, il Senato non ha reso disponibili i dati. (Rin)