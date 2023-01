Energia: Habeck, Europa ha pagato prezzo dipendenza della Germania dal gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa “ha pagato il prezzo” della dipendenza della Germania dalle importazioni di gas dalla Russia, “un grande errore” che è “difficile capire”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, al Forum economico globale in corso a Davos. L'esponente dei Verdi ha ricordato che la Germania ha venduto raffinerie di petrolio a gruppi per l'energia russi come Gazprom e Rosneft nel 2015, “un anno dopo l'annessione della Crimea” da parte di Mosca. A fronte dei propri errori che hanno danneggiato l'Europa, ha infine evidenziato Habeck, la Germania ha ora “l'obbligo” di contribuire a risolvere la crisi dell'energia. (Geb)