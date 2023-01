Tlc: Urso, volumi traffico crescono a ritmo sostenuto, calano ricavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- I volumi di traffico delle reti di comunicazione “crescono a ritmo sostenuto, mentre i ricavi scendono in maniera altrettanto significativa”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso delle comunicazioni in commissione Ambiente del Senato sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni. “Negli ultimi due anni, il traffico dei dati mobili ha registrato +117 per cento, mentre quello fisso è cresciuto del 75 per cento”, ha precisato Urso. (Rin)