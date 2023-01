Romania: ambasciatore tedesco, schieramento Awacs segnale solidarietà transatlantica ed europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato Awacs in Romania, che sarà guidata dal generale di brigata tedesco Stefan Neumann, rappresenta un importante segnale di solidarietà transatlantica ed europea. Lo ha detto l'ambasciatore tedesco a Bucarest, Peer Gebauer, nel contesto in cui l'Alleanza Nord Atlantica trasferisce in Romania tre dei suoi aerei da ricognizione Awacs dalla base militare tedesca di Geilenkirchen, nei pressi di Aquisgrana, per rafforzare il fianco sud-orientale del territorio alleato. Secondo un comunicato stampa dell'ambasciata tedesca in Romania, i primi due Awacs (Airborne Warning and Control System) arriveranno oggi alla base militare dell'aeroporto Henri Coanda di Bucarest. "La missione sarà guidata dal generale di brigata tedesco Stefan Neumann e durerà diverse settimane. In totale, circa 180 soldati della Nato saranno dispiegati presso la base aerea di Otopeni come parte di una squadra multinazionale", afferma il comunicato. L'ambasciatore tedesco, Peer Gebauer, che sarà presente all'arrivo, ha affermato in questa occasione che la missione Nato dei militari tedeschi in Romania rappresenta un importante segnale di solidarietà transatlantica ed europea. "Sono lieto che la Germania abbia un contributo essenziale alla missione Nato Awacs in Romania. l comando di questa missione da parte del generale di brigata tedesco Stefan Neumann e il grande contingente di soldati tedeschi partecipanti provenienti da diversi Stati membri della Nato dimostra ancora una volta che siamo con i nostri partner rumeni. La brutale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina segna un "punto di svolta", ha detto Gebauer.(Rob)