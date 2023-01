Russia: vietato ingresso ai nuovi funzionari europei in risposta alle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta al nono pacchetto delle sanzioni introdotto dall'Unione europea, la Russia ha ampliato la lista dei funzionari europei a cui sarà vietato l'ingresso in Russia. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo. In particolare, la nuova lista riguarderà la leadership delle forze dell'ordine dei Paesi europei coinvolti nell'addestramento delle Forze armate ucraine e la direzione delle strutture statali e commerciali europee che producono e forniscono armi e attrezzature militari al "regime di Kiev". Infine, l'ingresso sarà vietato ai cittadini degli Stati dell'Ue che, secondo il dicastero russo, diffondono pubblicamente e "sistematicamente retorica anti-russa". (Rum)