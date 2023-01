Veneto: siglato protocollo per riqualificazione percorsi itinerario Unesco nei territori del Prosecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato siglato il secondo protocollo per la riqualificazione degli itinerari dell'area Unesco nei territori del Prosecco fra la provincia di Treviso e otto nuovi comuni, quelli di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede Tarzo e Vittorio Veneto Il provvedimento fa seguito ad un primo già siglato lo scorso anno con nove altri comuni. L'obiettivo dell'iniziativa, come reso noto in un comunicato, "che coinvolge tutti e 17 i Comuni dell'area Unesco, è quello di agevolare le visite dei turisti migliorando la fruibilità del territorio, attraverso l'utilizzo di una segnaletica semplice e uniforme, operazioni di messa in sicurezza, la realizzazione di piccole infrastrutture panoramiche e aree di sosta. Tutte gli interventi previsti dal progetto hanno caratteristiche di pubblico interesse, utilità generale, sociale, ambientale e culturale e sono finalizzati a diffondere un vantaggio generale, sia sulla popolazione residente sia sulle presenze turistiche". "Con la firma di questo secondo Protocollo, che coinvolge gli altri otto Comuni che fanno parte dell'area Gal, possiamo finalmente completare il progetto di riqualificazione dei percorsi da tabellare con la nuova segnaletica – ha dichiarato Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso -. Naturalmente siamo orgogliosi di poter essere l'Ente capofila del progetto, mettendo in campo anche la nostra stazione appaltante per l'affidamento dei lavori. Si tratta di un intervento che consentirà di valorizzare ancor di più le bellezze del nostro territorio e, al contempo, consolidare la collaborazione con i Comuni e i servizi che mettiamo a disposizione a loro supporto". Gal Altamarca finanzierà un bando da 400.000 euro per la tabellazione dei sentieri. "Voglio ricordare che le opere nei 17 Comuni saranno realizzate sì in un'ottica di interessa pubblico e turistico – ha aggiunto Giuliano Vantaggi, direttore dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene – ma anche con l'intento di migliorare e ottimizzare la fruibilità del territorio e la vita dei residenti, che potranno percorrere gli itinerari in modo più agevole e sicuro". (Rev)