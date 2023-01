Caserta: prefetto sospende vicepresidente provincia dopo arresto ordinato da Dda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha sospeso dalla carica di consigliere comunale di Santa Maria a Vico Pasquale Crisci, vicepresidente della Provincia di Caserta, in carcere dal 12 gennaio scorso perché coinvolto in un'indagine anticamorra della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Con la sospensione prefettizia, Crisci decadrà automaticamente da consigliere provinciale e da vice-presidente dell'ente, e nel prossimo Consiglio provinciale sarà sostituito dal primo dei non eletti. (Ren)