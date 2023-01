Lavoro: Treu (Cnel), diseguaglianze freno alla ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’aggravarsi delle diseguaglianze è la vera questione saliente e trasversale del Paese. Tre i fenomeni più preoccupanti il tasso di disoccupazione femminile, l’accesso al mondo del lavoro dei giovani e il divario Nord-Sud, priorità anche del Pnrr. Tali diseguaglianze, già cresciute negli ultimi anni, sono state ulteriormente aggravate dalla pandemia Covid e poi dall’impatto sui lavoratori dipendenti e autonomi e sulle famiglie della crisi energetica e dell’inflazione. Il divario nelle retribuzioni dei giovani ha raggiunto il 50-60 per cento di quella degli adulti mentre la differenza retributiva oraria per le donne è al 10-12 per cento in meno e su base annua raggiunge il 40 per cento. Gli interventi del precedente Governo, pur importanti e messi in atto per contrastare tale crisi, non sono stati sufficienti a contenere l’aggravarsi delle condizioni sociali e la povertà. Tutte le analisi sociali, compresa quella svolta da Cnel e Istat per incarico della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, mostrano la drammatica gravità delle diseguaglianze nel Paese”. È quanto affermato dal presidente del Cnel, Tiziano Treu, nell’Audizione congiunta con i rappresentanti dell’Istat davanti alla Commissione Lavoro della Camera nell’ambito dell’indagine affidata al Cnel e all'Istat sulle disuguaglianze nel mondo del lavoro prodotte dalla pandemia. La pandemia ha avuto maggiori effetti nel Centro-Nord: nel 2020 il calo del tasso di occupazione è stato più forte rispetto al Mezzogiorno riducendo l’ampio divario territoriale (dai 21,2 punti del terzo trimestre 2019 a 19,7 punti del terzo 2020), tuttavia nel terzo trimestre 2022 il divario territoriale torna a crescere (20,5 punti rispetto al Centro-nord) e, seppur ancora inferiore al periodo pre-pandemia (-0,7 punti rispetto al terzo 2019), è più elevato di quello del terzo trimestre 2008 (+0,8 punti), segnale di una debolezza strutturale del mercato del lavoro nel Mezzogiorno. (segue) (Rin)