Digitale: Urso, al via tavolo confronto su comunicazioni elettroniche

24 luglio 2021

- Intendo avviare “un tavolo di confronto sulle comunicazioni elettroniche. Si riunirà in modo cadenzato nel corso dell’anno”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso delle comunicazioni in commissione Ambiente del Senato sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni. “In particolare, ho convocato il tavolo radio per il primo febbraio e intendo convocare il tavolo televisivo per il prossimo 7 febbraio. A seguire ci saranno gli altri tavoli settoriali”, ha aggiunto Urso. (Rin)