Università: Bernini, dobbiamo dare continuità a detonatore di crescita e sviluppo portato da Pnrr per ricerca

21 luglio 2021

- Dobbiamo dare continuità al detonatore di crescita e sviluppo economico portato dai fondi Pnrr per la ricerca. Lo ha affermato il ministro dell’Università Anna Maria Bernini intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 del Politecnico di Torino. “Non è vero che la ricerca nel nostro Paese non è in grado di fare sistema. Lo sa fare e sarà sempre più in grado di farlo grazie ai fondi del Pnrr. Dobbiamo dimostrare di saper spendere queste risorse. L’obiettivo è quello di dare una forza creativa successiva al 2026”, ha concluso Bernini. (Rpi)