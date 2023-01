Ue: ministra svedese Svantesson, discuteremo revisione governance economica a febbraio e marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si discuterà della revisione della governance economica europea sia a febbraio che a marzo. Lo ha detto la ministra delle Finanze svedese, Elisabeth Svantesson, nel corso della conferenza finale della riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "La revisione della governance economica è essenziale per costruire economie forti e solide nell'Ue, per avere una crescita e un debito sostenibili", ha detto. "Faremo del nostro meglio nelle prossime settimane e mesi per poi discuterne a febbraio e marzo", ha aggiunto. (Beb)