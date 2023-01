Imprese: Poste italiane è “Top Employer” per quarto anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quarto anno consecutivo Poste italiane è tra i migliori datori di lavoro secondo il Top Employers Institute grazie alle sue politiche di valorizzazione delle risorse umane basate sui principi di benessere dei dipendenti, equità e merito. Il Top Employers Institute – riferisce una nota – è l'ente globale che certifica da 30 anni le eccellenze aziendali nelle politiche Hr in 121 Paesi di tutto il mondo. L’approfondita analisi e la valutazione sulle pratiche e le strategie Hr hanno riconosciuto anche quest’anno la solidità delle politiche di Poste italiane in tema di risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity and inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo. “La certificazione ‘Top Employers 2023’ ribadisce la nostra capacità di raggiungere gli obiettivi più ambiziosi del Piano strategico 24SI Plus, anche in materia di risorse umane”, ha dichiarato Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste italiane, che ha aggiunto: “Per il più grande datore di lavoro d’Italia questo significa saper coniugare crescita, risultati, innovazione e sviluppo per il Paese con la creazione delle migliori condizioni per attrarre talenti e valorizzare le professionalità”. (segue) (Com)