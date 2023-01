Ucraina: Dombrovskis, erogati tre miliardi di assistenza macrofinanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi tre miliardi di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina del 2023 vengono erogati oggi. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza finale della riunione dell''Ecofin di Bruxelles. "Ieri ho firmato il memorandum d'intesa a nome dell'Ue per definire le condizioni e i termini di riferimento per i prestiti. Tali condizioni includono le riforme relative alla lotta alla corruzione, al rafforzamento dello Stato di diritto e al settore energetico", ha detto. "3 miliardi di euro vengono erogati oggi, senza condizioni, per aiutare l'Ucraina a coprire i suoi bisogni finanziari più urgenti", ha aggiunto. "Sarà fondamentale aiutare l'Ucraina a superare l'inverno e a prevedere flussi di finanziamento stabili di circa 4 miliardi e mezzo di euro a trimestre", ha concluso Dombrovskis. (Beb)