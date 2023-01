Russia: Putin, possibile calo inflazione sotto il 4 per cento nel secondo trimestre nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia potrebbe calare al di sotto del 4 per cento nel 2023. E' quanto affermato dal presidente russo, Vladimir Putin. "Già nel secondo trimestre di quest'anno, l'inflazione potrebbe scendere al di sotto del 4 per cento (...) mentre nel primo trimestre prevediamo una diminuzione circa del 5 per cento", ha osservato Putin, sottolineando che questo sarebbe "di fondamentale importanza per il reddito reale dei cittadini e per l'economia in generale". Alla fine del 2022, ha aggiunto il presidente, l'inflazione in Russia è stata dell'11,9 per cento, un livello inferiore della quota prevista dalla Banca Centrale e dal governo.(Rum)