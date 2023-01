Infrastrutture: Del Pizzo (Terna), grande opportunità con 300 mila megawatt di richieste connessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento di grandi incertezze "abbiamo 300 mila megawatt di richieste di connessione”. Lo ha detto Francesco del Pizzo, direttore Strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna, intervenendo al convegno “Infrastrutture energetiche per una transizione sicura e sostenibile”. Del Pizzo ha aggiunto che si tratta di una grande opportunità per il sistema e “rappresentano la volontà di imprenditori privati di fare”. (Rin)