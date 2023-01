Speciale difesa: Bulgaria, ministro Difesa “ignaro” della vendita di Su-35 alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Bulgaria, Nikolai Milkov, si è detto all’oscuro della vendita di un lotto di aerei Su-35 alla Nato per la successiva fornitura all’Ucraina. “Non ho informazioni a riguardo ed è la prima volta che ne sento parlare”, ha dichiarato Milkov durante un punto stampa, citato dall’emittente “Bulgarian National Television”. Le dichiarazioni giungono a commento di una notizia pubblicata dall’emittente statunitense “Bloomberg”, che tra le dotazioni militari fornite all’Ucraina nell’ambito della guerra elenca 14 aerei d'attacco Su-25 di fabbricazione sovietica, venduti dalla Bulgaria agli Stati membri della Nato per il successivo trasferimento in Ucraina. (Seb)