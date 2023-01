Speciale difesa: Russia, ministero Difesa, intercettato aereo da ricognizione tedesco vicino nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato intercettato un aereo da ricognizione tedesco sul Mar Baltico, vicino al confine russo. Come ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa di Mosca, si tratta di un aereo dell'aviazione di pattuglia di base R-3s Orion della marina tedesca, che è stato scortato da un aereo da caccia russo Su-27. "Dopo l'inversione dell'aereo militare straniero dal confine della Federazione Russa, il caccia russo è tornato all'aeroporto di base. Il confine di Stato non è stato violato", ha reso noto il dicastero. Il ministero della Difesa russo ha sottolineato il volo del aereo russo è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo su acque neutre senza attraversare rotte aeree e senza pericolosi avvicinamenti all'aereo del Paese straniero. (Rum)