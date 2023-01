Speciale difesa: Rauti visita comando Nato Solbiate Olona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, accompagnata dal capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Pietro Serino, ha visitato il Comando Nato di reazione rapida di Solbiate Olona, provincia di Varese, dove è stata ricevuta dal comandante, il generale di corpo d’armata Lorenzo D’Addario. “Mobilità, rapidità di impiego, versatilità, deterrenza e gestione delle crisi sono le parole chiave che caratterizzano la funzione e la vocazione del Nato Rapid Deployable Corps Ita, costituito per condurre operazioni dentro e fuori l’area di responsabilità dell’Alleanza Atlantica”, ha detto Rauti rivolgendosi al personale italiano militare e civile, “Nrdc-Ita è un’eccellenza nell’ambito dell’Alleanza, un corpo d’armata perfettamente integrato nella Nato, un modello virtuoso di cooperazione e relazioni internazionali basato sulla reciprocità e sul comune impegno nella difesa della stabilità e della sicurezza internazionali”. Per Rauti, "l’appartenenza all’Alleanza Atlantica - e la promozione di un’Europa sempre più unita e integrata - anche dal punto di vista della difesa, sono garanzie necessarie per il mantenimento della pace. L’Italia è fortemente radicata nella sua appartenenza alla Nato, lo è ancor di più ora che le sfide alla sicurezza globale sono diventate più complesse e multidimensionali e aumentano gli scenari di conflitto, dalle tensioni nei Balcani e nel Mediterraneo allargato al fronte est dell’Europa”. (Res)