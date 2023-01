Speciale difesa: Ucraina, delegazione di governo Usa a Kiev, incontri con Zelensky, premier e ministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman si è recata in visita a Kiev lunedì 16 gennaio, alla guida di una delegazione composta dal vice consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jon Finer, e dal sottosegretario alla Difesa, Colin Kahl. La delegazione, riferisce una nota, ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oltre ai membri del suo gabinetto e ad una serie di funzionari di governo. Alle autorità di Kiev la vice segretaria ha ribadito l’impegno Usa a sostenere l’Ucraina nella guerra con la Russia. La delegazione ha anche fatto tappa in Germania e in Polonia prima di arrivare a Kiev, per “valutare la situazione e il futuro dell’assistenza Usa al Paese”. I rappresentanti del governo federale hanno anche incontrato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, per discutere l’attuale contesto macroeconomico del Paese e i provvedimenti da prendere per istituire una partnership bilaterale nel campo del commercio e degli investimenti, a beneficio della ricostruzione dopo la guerra. La delegazione ha anche incontrato il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov; il vicepremier Oleksandr Kubrakov; e l’amministratore delegato di Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi. (Was)