Camera: Europa dei risultati e diritto Ue, audizione Consob

20 luglio 2021

- Domani mercoledì 18 gennaio, alle ore 14:30, la commissione Politiche Ue della Camera svolge l'audizione del responsabile dell'Ufficio regolamentazione della Consob, Mauro Bellofiore, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su come applicare il diritto dell'Ue per un'Europa dei risultati. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)