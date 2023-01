Tunisia: processo omicidio leader di sinistra Brahmi rinviato a data da destinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte penale specializzata in casi di terrorismo presso il Tribunale di primo grado di Tunisi ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'esame del caso relativo all’omicidio di Mohamed Brahmi, leader di sinistra ucciso nel 2013. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm”, spiegando che il rinvio è dovuto alla necessità di esaminare un documento della Central Intelligence Agency (Cia) degli Stati Uniti che avrebbe avvertito le autorità tunisine di un piano per assassinare Brahmi 10 giorni prima. Durante l’udienza odierna la maggior parte degli imputati ha rifiutato di comparire davanti al giudice. La squadra di difesa ha chiesto di esaminare il documento della Cia e di ritenere responsabili tutti i funzionari che hanno favorito l’occultamento del documento. Nel 2013, il quotidiano tunisino “Le Maghrib” aveva pubblicato il testo di un documento indirizzato al ministero dell’interno tunisino che avvertiva del possibile piano per uccidere Brahmi.(Tut)