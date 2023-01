Milano: Tancredi, rigenerazione Piazzale Loreto andrà fatta a fasi, ma non creerà disagi al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono state operazioni che hanno previsto importanti modifiche del traffico come Porta Nuova. Lì sono state create viabilità temporanee, senza particolari problemi". Così l'assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, a margine dell'odierna presentazione dell'infopoint Loc 2026, ha replicato a chi gli ha chiesto di possibili disagi alla viabilità durante l'attuazione del progetto Loreto Open Community di Nhood. "La gestione è complessa - ha aggiunto Tancredi - e bisognerà pensare a delle fasi in modo che i lavori non rechino particolare disagio. Dopodiché il traffico verrà regolato in modo diverso ma non si perderanno le funzioni fondamentali della piazza". "I veicoli - ha specificato l'assessore - potranno circolare ma con una regolamentazione diversa, in linea con una idea di città contemporanea. La piazza verrà quasi completamente pedonalizzata, saranno limitati i passaggi non indispensabili quindi non allarmiamo nessuno: l'asse viale Brianza-viale Abruzzi rimarrà, stiamo parlando di qualcosa che fa i conti con la realtà", ha concluso. (Rem)