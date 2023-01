Fvg: Università Trieste, 79 corsi per istituti superiori su sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settantanove corsi sui temi della sostenibilità per i ragazzi delle scuole superiori di otto istituti del Friuli Venezia Giulia, per un totale di quasi 1.600 studenti e 113 docenti universitari coinvolti. Sono i numeri di “Oriéntati a cambiare il mondo, per un futuro sostenibile”, il progetto di orientamento promosso dall’Università di Trieste e finanziato con i fondi del Pnrr, pensato per preparare i giovani sui temi della sostenibilità in ottica ambientale, economica e sociale. Saranno affrontati, tra gli altri, i temi dello sfruttamento delle risorse, delle energie rinnovabili, dei cambiamenti climatici e della transizione energetica passando per l’economia circolare e l’intreccio fra ambiente e società, l’Agenda 2030, le forme di sfruttamento e discriminazione, giustizia sociale e inclusione. (Frt)