Camera: domani audizione Comando generale capitanerie di porto su flussi migratori

- Domani mercoledì 18 gennaio, alle ore 9, presso l'aula della commissione Trasporti della Camera, le commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti svolgono l'audizione di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 750, di conversione del decreto numero 1 del 2023, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)