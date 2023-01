Cina-Albania: siglato accordo bilaterale di esenzione dal visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Albania hanno siglato un accordo bilaterale di esenzione dal visto per i rispettivi cittadini e funzionari. Lo riporta il quotidiano cinese “Quotidiano del popolo”, precisando che la firma è stata apposta ieri a Tirana dall’ambasciatore cinese, Zhou Ding, e dalla viceministra per l’Europa e gli affari esteri, Megi Fino. In base alle disposizioni dell’accordo, i viaggiatori dei rispettivi Paesi potranno godere dall’esenzione a prescindere dalla tipologia del loro passaporto.(Cip)