Imprese: Plenitude firma accordo con Simply Blue per lo sviluppo di progetti eolici offshore galleggianti in Italia (2)

- Stefano Goberti, Amministratore delegato di Plenitude, ha commentato: “Con questa partnership Plenitude espande il proprio portafoglio di progetti eolici galleggianti in linea con l'obiettivo di raggiungere 15GW di capacità rinnovabile entro il 2030 e ribadisce il proprio impegno nella creazione di una filiera eolica offshore in Italia. L'eolico offshore rappresenta per Plenitude un contributo determinante al percorso di transizione energetica e al raggiungimento dei propri obiettivi di neutralità carbonica al 2040 per fornire energia completamente decarbonizzata ai nostri clienti". "Siamo lieti di collaborare con Plenitude e di aumentare la nostra pipeline di progetti globali", ha dichiarato Sam Roch-Perks, Amministratore delegato di Simply Blue Group. "L'Italia rappresenta una grande opportunità nel settore dell'eolico offshore galleggiante e non vediamo l'ora di unire le nostre competenze e di realizzare progetti innovativi che forniranno soluzioni concrete alla crisi climatica". (Com)