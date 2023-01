Agroalimentare: Coldiretti su pizza, è fai da te per quattro italiani su dieci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, la pizza genera un fatturato che ha superato i 15 miliardi di euro – precisa la Coldiretti – con un'occupazione stimata in oltre 100 mila addetti a tempo pieno, che diventano 200 mila nel weekend. In Italia – continua la Coldiretti – si sfornano 2,7 miliardi di pizze all'anno, che in termini di ingredienti significano durante tutto l'anno 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. Un sistema economico che poggia su ben 121 mila locali, tra pizzerie ristoranti, pizzerie da asporto, gastronomia e forni. Nata a Napoli, la passione per la pizza – continua la Coldiretti – è diventata planetaria, con gli americani che sono i maggiori consumatori con 13 chili a testa mentre gli italiani guidano la classifica in Europa con 7,8 chili all'anno, e staccano spagnoli (4,3), francesi e tedeschi (4,2), britannici (4), belgi (3,8), portoghesi (3,6) e austriaci che, con 3,3 chili di pizza pro capite annui, chiudono questa classifica. Nel dicembre del 2017 – conclude la Coldiretti – è avvenuta l'iscrizione dell'"Arte dei Pizzaiuoli napoletani" nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco che riconoscere il forte legame culturale della tradizione con l'Italia. (Com)