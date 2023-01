Regno Unito: annunciati nuovi scioperi ferroviari per febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I sindacati dei macchinisti del Regno Unito hanno annunciato nuovi scioperi, che si terranno l'1 e il 3 febbraio, dopo aver rifiutato un'offerta di pagamento da parte delle compagnie ferroviarie. Come riporta l'emittente televisiva "Bbc", ai conducenti era stato offerto un aumento di stipendio del 4 per cento per due anni consecutivi (2022 e 2023) nel tentativo di porre fine alla controversia sulla retribuzione. Tuttavia l'accordo dipendeva dalle modifiche alle pratiche di lavoro. Il sindacato Aslef ha affermato che la proposta "non era e non potrebbe mai essere accettabile". (Rel)