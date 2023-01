Sardegna: per ambientalisti Grig emergenza cinghiali non giustificata, no a proroga caccia nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergenza per i danni all'agricoltura, alla sicurezza per il numero di sinistri stradali causati dai cinghiali? Un allarme, quello lanciato da Region e Coldiretti che, secondo gli ambientalisti del Gruppo d'Intervento giuridico, va preso con le pinze: “Non si ha notizia di un aggiornato riscontro dei danni effettivi apportati al settore agricolo dalla fauna selvatica, con particolare riferimento al Cinghiale (Sus scrofa meridionalis), ma sono pubblicamente disponibili solo dati risalenti a 10 anni fa (report sui danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica in Sardegna (2008-2013)) con importi decisamente modesti (fino a 400 mila euro nel 2013) – scrive in una nota il presidente del Grig, Stefano Deliperi - Nemmeno si ha un dato aggiornato e reso pubblico sugli incidenti stradali causati dai Cinghiali (nel 2014 gli incidenti causati da tutta la fauna selvatica sono stati circa 500)”. (segue) (Rsc)