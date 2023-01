Sardegna: per ambientalisti Grig emergenza cinghiali non giustificata, no a proroga caccia nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambientalisti evidenziano come “la recente indagine nazionale condotta dall’I.S.P.R.A. sulla gestione del Cinghiale nel periodo 2015-2021 ha visto la stima della presenza di circa 1,5 milioni di esemplari su tutto il territorio nazionale, in crescita nonostante i circa 300 mila esemplari abbattuti ogni anno (con una crescita del 45 per cento nel periodo considerato rispetto agli anni precedenti. E un aumento dei danni in agricoltura stimati in una media annuale di 17 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. La cosa curiosa è che nessuno sembra chiedersi come mai i cinghiali sono aumentati in tali dimensioni e come mai è aumentato il loro areale. Soprattutto, come mai più esemplari vengono uccisi e più il Cinghiale aumenta la sua diffusione”. (segue) (Rsc)