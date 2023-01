Sardegna: per ambientalisti Grig emergenza cinghiali non giustificata, no a proroga caccia nell'Isola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'associazione ambientalista evidenzia che “secondo la recente indagine nazionale I.S.P.R.A., la Sardegna non rientra, comunque, fra le regioni dove i cinghiali hanno causato maggiori danni all’agricoltura. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico ha, quindi, chiesto ai Ministri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e all’I.S.P.R.A. di esprimere un formale diniego alla proroga della caccia al Cinghiale in Sardegna in regime ordinario per le quattro domeniche di febbraio 2023, in quanto in palese violazione del periodo massimo di caccia previsto (1 novembre – 31 gennaio) rientrante in quel nucleo minimo di disposizioni per la salvaguardia del patrimonio faunistico stabilito dallo Stato che le Regioni e le Province autonome possono solo ampliare, ma non restringere, per giurisprudenza costituzionale costante”. (Rsc)