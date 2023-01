Violenza donne: da Banco Bpm 23mila euro a Fondazione Marcegaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unire le forze per aiutare quante più donne possibili a superare situazioni di grave difficoltà e a riappropriarsi della loro vita: questo l'obiettivo di Banco Bpm che ha deciso di sostenere la Fondazione Marcegaglia per potenziare le attività che da ormai dodici anni la onlus del Gruppo siderurgico mantovano svolge a favore delle donne, sia in Italia, sia all'estero. I 23mila euro donati da Banco Bpm saranno destinati al Centro Antiviolenza di Mantova, progetto sostenuto dalla Fondazione fin dal 2014. In particolare, verranno potenziati: la formazione continuativa delle operatrici del Centro, l'attivazione di percorsi di autonomia lavorativa e abitativa delle donne vittime di violenza e le attività rivolte alle donne accolte nelle case rifugio, come consulenze legali e psicologiche, asilo nido e doposcuola per i figli dai 6 ai 10 anni, i corsi di alfabetizzazione per le donne straniere, i laboratori di scrittura e di cucito. Nello specifico, il contributo di Banco Bpm sarà indirizzato a sostenere 500 donne in situazione di disagio con una novità: verrà infatti favorita l'autonomia lavorativa di ulteriori 12 donne attraverso Drittofilo, start-up mantovana tutta al femminile di moda etica e sostenibile. Infine, le risorse serviranno a facilitare la creazione della rete di tutti i servizi che sul territorio si occupano di contrastare i fenomeni di violenza: Centri Antiviolenza, Centri per uomini maltrattanti, Comune, Provincia, Asst, Ats, Magistratura, Ordine degli Avvocati, per poter accogliere, orientare, tutelare tutte le vittime di violenza in modo efficace accompagnandole verso una vita "nuova".(Com)