Vietnam: Nguyen Xuan Phuc si dimette da presidente dopo indagini su gestione Covid

- Nguyen Xuan Phuc si è dimesso dalla carica di presidente del Vietnam. Lo riferisce “Viet Nam News”, quotidiano pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency”. Le dimissioni seguono l’individuazione di violazioni da parte di alti funzionari in relazione ai kit per i test del coronavirus e ai voli di rimpatrio durante la pandemia. Il 13mo Comitato centrale del Partito comunista, che si è riunito oggi, ha deciso di sollevare il leader da tutti i suoi incarichi e lo ha richiamato ad assumersi la “responsabilità politica” per quanto accaduto. Il Comitato centrale ha acconsentito a lasciare a Phuc la possibilità di dimettersi. “Pienamente consapevole delle sue responsabilità davanti al Partito e al popolo, il compagno Nguyen Xuan Phuc ha presentato domanda per dimettersi dagli incarichi assegnati e andare in pensione”, ha annunciato il Comitato centrale. (segue) (Fim)