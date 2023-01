Vietnam: Nguyen Xuan Phuc si dimette da presidente dopo indagini su gestione Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dello scandalo Covid si sono dimessi anche due ex vice primi ministri, Pham Binh Minh e Vu Duc Dam, mentre l’ex ministro della Sanità Nguyen Thanh Long e l’ex ministro della Scienza e della tecnologia Chu Ngọc Anh sono stati perseguiti penalmente. Phuc, oltre che presidente della Repubblica e del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza per il mandato 2021-26, era membro del Politburo e del Comitato Centrale. È stato un leader di primo piano del Partito e dello Stato vietnamita, proveniente da una famiglia “con una ricca storia rivoluzionaria”, come ha ricordato il Comitato. Eletto presidente nel 2021, era stato primo ministro nei cinque anni precedenti. (Fim)