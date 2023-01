Trasporti: Artusa (St), a Milano Comune sotto scacco tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Milano, almeno queste sono le notizie che circolano, sembra intenzionato a premiare i tassisti per la scarsità di offerta fornita negli ultimi mesi. Leggiamo infatti che ci sarebbe già stato un dietrofront sulle 500 nuove licenze, per far spazio alle seconde guide ovvero a raddoppiare i conducenti su ogni taxi e con essi gli incassi. I tassisti potranno avvalersi di un familiare o di un dipendente. Un espediente che non funziona a spot durante gli eventi e non funzionerà nel lungo termine". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. (segue) (Com)