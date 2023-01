Trasporti: Artusa (St), a Milano Comune sotto scacco tassisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano -continua la nota- si prepara così a non dare risposte alla domanda di mobilità in forte crescita le cui avvisaglie si vedono in questi giorni nella settimana della moda uomo, un piccolo evento rispetto alla moda donna o al salone del mobile. Da un lato non rilascia licenze taxi da 20 anni e dall'altro anche le autorizzazioni Ncc non possono essere rilasciate per volontà del Governo - aggiunge Artusa -. Peraltro il taxi resta un presunto servizio pubblico dato che non vi è alcun controllo da parte del comune sul numero dei tassisti in servizi, i luoghi dove si concentrano e i turni da loro scelti. E' sconfortante vedere come una piccola corporazione possa tenere in scacco sia le grandi città che i governi di qualsiasi colore e che alla fine, in un paese condannato all'immobilità, l'unica cosa che si muove è il valore delle licenze taxi. Sempre verso l'alto". (Com)