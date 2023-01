Milano: sottosegretario Rauti incontra allievi scuola militare Teulié

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, ha visitato oggi a Milano la scuola militare "Teulié", accompagnata dal Comandante della formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, Generale di corpo d'armata, Carlo Lamanna. "È un grande onore visitare la scuola militare Teulié, liceo d'eccellenza dell'Esercito italiano con 221 anni di storia e tradizione. Un onore ed anche un dovere perché mi consente di esercitare la delega ricevuta per la formazione del personale militare e civile della Difesa", ha detto Rauti rivolgendosi agli allievi, "In oltre due secoli, questo liceo d'élite dell'Esercito ha formato comandanti valorosi, uomini di cultura, politici, professionisti, accomunati da un sistema di valori e da una visione della vita incentrata sul dovere, sul senso della responsabilità e sull'onore. In queste aule viene formata la classe dirigente della Nazione, uomini e donne che contribuiranno alla crescita dell'Italia e si distingueranno in ogni settore della società". Per il sottosegretario Rauti: "La formazione, a tutti i livelli, è un settore strategico per la Difesa sul quale investire perché il capitale umano rappresenta la risorsa più preziosa e insostituibile. La scuola militare Teulié è patrimonio dell'Esercito, della Difesa e dell'Italia". Nel corso della visita sono state presentate al sottosegretario le principali attività dell'istituto. "Ci sono progettualità importanti - ha detto Rauti - che consentiranno di migliorare ancora di più gli standard non solo sul piano formativo ma anche infrastrutturale e logistico. Ne seguo con attenzione gli sviluppi e dove necessario interverrò nel perimetro delle deleghe che mi sono state assegnate dal ministro Crosetto". (Com)